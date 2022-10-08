حركة عرضية تهيمن على البورصة الأسبوع الحالي بضغط محدودية السيولة وغياب المحفزات

يتوقع خبراء البورصة المصرية حركة عرضية للسوق الأسبوع الحالي يتحرك معها المؤشر الثلاثيني في نطاق 9800 و10280 نقطة، وسط سيولة محدودة، وذلك عقب تباين حركة المؤشرات في إغلاقات الأسبوع الماضي.

صعود 1.87% للثلاثيني ومكاسب رأسمالية 6 مليارات جنيه بالتداولات السابقة

وتوقع المحللون مستهدفات مجموعة من الأسهم في قطاعات البتروكيماويات والعقارات، لافتين إلى أن المؤشر السبعيني يعاني من موجة جني أرباح زجت به إلى حركة تصحيحية.

وبينما ارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 1.87% مغلقا عند مستوى 10010 نقطة، تراجع مؤشري EGX70 بنسبة 1.56% مغلقا عند 2215.5 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99% مغلقا عند 3156 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه، مغلقًا عند 694.2 مليار جنيه، مقارنة بـ688.1 مليار جنيه في التعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 9.7 مليار جنيه، كان نصيب السندات فيها 48.95%، بينما كان نصيب الأسهم 51.05%.

واستحوذ المصريون على النسبة الكبرى من التعاملات بنسبة 79.7% بصافي شراء 303.6 مليون جنيه، واتجه العرب للشراء أيضًا بصافي 74.9 مليون جنيه، بنسبة 9.5% من التعاملات، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 378.5 مليون جنيه، بنسبة 10.8% من التعاملات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن هناك بعض السيولة انتقلت إلى المؤشر الثلاثيني دعمته بتعاملات الأسبوع الماضي، وساعدته على الصعود مع حركة انتقائية على بعض أسهمه.

ولفت عبدالقادر إلى أن هذا الأداء سيستمر الأسبوع الحالي، ليواصل المؤشر حركته العرضية في نطاق 9800 و 10150 نقطة.

وتوقع عبدالقادر استمرار تراجعات المؤشر السبعيني، بينما تشهد مجموعة من أسهمه حركة انتقائية مع اتجاه السيولة نحو المؤشر الرئيس للسوق.

ورجح عبدالقادر مستهدفات مجموعة من الأسهم منها الدلتا للسكر عند 16.20 جنيه، مقارنة بـ 15.34 جنيه الأسبوع الماضي، والقلعة نحو 10.45 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.36 جنيه، وراية القابضة عند 3.40 جنيه.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن هناك سيولة محدودة بالسوق تحولت نحو أسهم المؤشر الثلاثيني التي تشهد حركة شرائية من المستثمرين المصريين الأفراد، والمؤسسات، وكذلك العرب في حصص من الشركات، بينما يواجه المؤشر السبعيني عملية جني أرباح.

وتوقعت زيدان حركة عرضية لـ EGX30 الأسبوع الحالي في نطاق 9600 و10175 نقطة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح المؤشر السبعيني إلى حركة تصحيحية في نطاق 2185 و2155 نقطة.

ولفتت زيدان إلى أن هناك حركة في أسهم قطاعي البتروكيماويات والعقارات، موصية بالشراء على سهم أبوقير للبتروكيماويات عند 25 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 4 جنيهات، ومصر لصناعة الكيماويات عند 12.5 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان عند 5.80 جنيه، والقلعة عند 1.28 جنيه.