حركة عبور الـ«LPG» بقناة السويس تسجل عائدات تصل إلى 90 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2022

حققت حركة “LPG” المارة بقناة السويس خلال العام المالي 2022/2023 إيرادات بلغت 89.8 مليون دولار بزيادة 19.3% بفارق يصل إلي 14.5 مليون دولار مقارنة بالعام المالي الاسبق 2022/2021 والذي سجل إيرادات بلغت 75.3 مليون دولار

وتمثل ناقلات الغاز البترولي نحو 2% من إجمالي السفن العابرة بالقناة خلال العام المالي 2023/2022

وسجلت حركة تلك النوعية من الناقلات عبور 412 ناقلة محملة بنحو15.3 مليون طن بزيادة 4% خلال العام المالي السابق مقارنة بحمولات بلغت 14.6 مليون طن خلال العام المالي 2022/2021

وجددت هيئة قناة السويس التخفيضات الممنوحة لناقلات الغاز البترولي المسال “LPG”، المحملة أو الفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى للأمريكتين والخليج الأمريكى من جهة والهند وما‎ ‎شرقها من جهة أخرى، بنسب تتراوح بين 25 إلى 75%، لمدة 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر 2023

وشملت التخفيضات منح ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة والفارغة العاملة بين الخليج الأمريكي بدءاً من ميناء ميامي والموانئ التي تقع غربه داخل الخليج الأمريكي وكذا الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي، من جهة موانئ غرب الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي تخفيضا وقدره 25%.

وتصل نسبة التخفيضات المقدمة للناقلات القادمة أو المتجهة من الخليج الامريكي الي الموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل بورت كيلانج إلي 55% من رسوم العبور العادية، بينما موانئ Port Klang ، وما شرقه تمنح تخفيضا 75% من رسوم العبور العادية.

كما قررت قناة السويس منح ناقلات الغاز البترولي المسال المحملة أوالفارغة العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية -التى تقع شمال ميناء ميامى- من جهة والموانئ التي تقع شرق ميناء كوتشى بغرب الهند حتى ما قبل ميناء كيلانج من جهة أخري تخفيضاً 25% من رسوم العبور العادية ، وموانئ “كيلانج ، وما شرقه تمنح تخفيضا يصل الي 35% من رسوم العبور العادية. ويشار إلى أن إيرادات هيئة قناة السويس سجلت بنهاية العام المالي 2023-2022 حوالي 9.4 مليار دولار، مقابل مبلغ قيمة 6.9 مليار دولار جمعتها العام المالي 2022-2021، بفارق ملياري و472 مليون دولار