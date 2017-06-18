حركة حسم الإرهابية تعلن مسؤوليتها عن انفجار المعادي

وكالات:أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم حركة سواعد مصر (حسم) الإرهابية مسؤوليتها عن انفجار وقع، صباح الأحد، في القاهرة وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين.وقالت الحركة الإرهابية، في بيان نشر على تطبيق تليجرام، إنها قامت «بزرع عبوة ناسفة مضادة للمركبات أسفل الطريق الدائري عن

وكالات:

أعلنت حركة تطلق على نفسها اسم حركة سواعد مصر (حسم) الإرهابية مسؤوليتها عن انفجار وقع، صباح الأحد، في القاهرة وأسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة آخر وثلاثة مجندين.





وقالت الحركة الإرهابية، في بيان نشر على تطبيق تليجرام، إنها قامت «بزرع عبوة ناسفة مضادة للمركبات أسفل الطريق الدائري عند اتوستراد المعادي جنوب القاهرة وتفجيرها لحظة مرور المركبة».

وكانت الحركة قد تبنت هجمات في القاهرة ومدن أخرى، وذكرت وزارة الداخلية في بيان بصفحتها على «فيس بوك» أن قنبلة وضعت على جانب طريق الأوتوستراد في حي البساتين انفجرت في سيارة للشرطة في الساعة الأولى من الصباح مما أدى إلى سقوط الضحايا.

وأضاف البيان أن الضابط الشهيد يدعى على أحمد شوقي عبدالخالق وأنه يحمل رتبة ملازم أول.