حركة تنقلات وترقيات واسعة في بنك مصر

سهير محمد:







أصدر بنك مصر مطلع هذا الأسبوع حركة ترقيات وتنقلات واسعة على مستوى مديرى المناطق ونوابهم ومديرى العموم ومديرى بعض الفروع.







وشملت الترقيات تعيين عماد عبد اللطيف نائبا لرئيس قطاع المناطق والفروع، والذى كانت تشغل منصب مدير عام منطقة شمال الصعيد، كما تم تعيين طلعت عبد الشافى نائب رئيس قطاع المناطق والفروع، وكذلك تم تعيين ماجد عبد الله مدير عام لمنطقة المدن الجديدة المستحدثة، كما تمن تعيين عمرو شعيب وسليمان محمد فى منصب نائب أول مدير عام لمنطقة المدن الجديدة وأحمد عبد الفضيل مدير عام منطقة أكتوبر.







كما تمت ترقية غادة عبد الله مدير عام منطقة جنوب القاهرة، وبيومى عبد القادر حسين نائب أول مدير عام منطقة جنوب القاهرة وترقية عادل إبراهيم حسن مدير عام منطقة مدينة نصر، كما تم تعيين مديرى فروع جدد لكل من فرع الزمالك وامبابة وروض الفرج وقصر النيل والمساحة.







ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية البنك التوسعية سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى والعالمى، حيث يمتلك أكبر شبكة فروع فى مصر والشرق الأوسط تبلغ نحو 605 فروع متصلة إلكترونيا لتعمل كفرع واحد، فضلا عن تواجده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا ومكتبى تمثيل بكلا من الصين وروسيا.





