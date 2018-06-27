عقـــارات

حركة تنقلات لـ8 قيادات تنفيذية بالجيزة

بدور إبراهيم: أصدر اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، قراراً بإجراء حركة تنقلات شملت 8 قيادات تنفيذية.قرر المحافظ تكليف صفوت عويس فرج على المشرف العام على إدارات الشؤون الإدارية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل للعمل نائباً لرئيس حي الدقى والقيام بأعمال رئيس حى الدقى ومحمد أحمد محمد سليم