حركة ترقيات في مصلحة الجمارك بوظائف قيادية بمنافذ البحر الأحمر

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تكليف عمر علي محمد خليفة بشغل المستوى الوظيفي مدير عام، لتسيير أعمال وظيفة رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بقطاع العمليات الجمركية، وذلك وفقا للـقرار رقم (189) لسنة 2022 .

ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك، رقم (190) لسنة 2022 على تكليف السيد سامي أحمد عبد الحميد أبوطالب بالدرجة الأولى الادارة بتسيير أعمال مدير عام الادارة العامة لجمارك سفاجا بالادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.

ويأتي القراران في ضوء قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 باعادة تنظيم وزارة المالية والمصالح التابعة لها.

كما يأتي القراران بناء على قرار وزير المالية رقم 551 لسنة 2006 بشأن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، وبناءا على موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية.

من ناحية أخرى فمن المقرر أن تقوم مصلحة الجمارك بتعيين 1000 وظيفة جديدة بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة المتقدمين لتلك المسابقة التي أعلنت عنها المصلحة العام الماضي.

وكانت قد أشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

وكانت قد اشترطت المصلحة للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الإلكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل ، بحيث يكون للفئة (أ) ، المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة – قانون الجمارك – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

بالنسبة للفئة (ب) يجتاز الاختبارات بنسبة 75% أيضا في قانون الجمارك بصفة أساسية – قانون العقوبات المصري – قانون الإجراءات الجنائية – القانون المدني – قانون الحجز الإداري – مهارات استخدام الحاســب الآلي – المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة – مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.