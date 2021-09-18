حركة ترقيات بمصلحة الجمارك بإدارات الحركة والتعريفة (مستند)

أجرى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، الشحات غتوري، حركة ترقيات بعددا من الإدارات المختلفة بمصلحة الجمارك، وذلك عبر القرارات التي صدرت اليوم من الإدارة المركزية للموارد البشرية رقمي 1262 و 1263 لسنة 2021 لسنة 2021م.

وشملت حركة الترقيات منح عددا من موظفي الجمارك، وظيفة مدير تعريفة وتشمل كل من وليد يوسف لجمارك الصادرات والواردات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية، ومحمد جابر القصاص بجمارك القاهرة والمنطقة الوسطى والجنوبية، وايمان عبدالرحمن سليم بجمارك القاهرة والمنطقة الوسطى والجنوبية، وطارق سليمان طلب لجمارك الصادرات والواردات الجوية المنطقة الوسطى والجنوبية، وحسان حميد سماح لجمارك سيناء والمنطقة الشرقية، ومجدي محمد جلاله لجمارك سيناء المنطقة الشرقية، وعمرو قاسم أبو العنين لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية ، وسامح عبد الونيس ياقوت لجمارك الصادرات والواردات الجوية المنطقة الوسطى والجنوبية، ومروة مصطفى أمير لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، وفيفي عرفة حسين خلاف ، لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

كما شمل القرار منح 3 موظفين بوظيفة رئيس قسم تعريفة وتشمل كل من علاء الدين عمر المختار لجمارك القاهرة المنطقة الوسطى والجنوبية، ووائل محمد رفعت علي محمد للاعفاءات والنظم الخاصة والإجراءات الجمركية، وابراهيم متولي أحمد السيد لجمارك القاهرة المنطقة الوسطى والجنوبية.

كما تقرر منح عدد 2 موظف وظيفة مدير حركة ، وذلك لكل من محمد علي عبدالواحد لجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية، ومروه يوسف الجوهري لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي المنطقة الوسطى والجنوبية.

يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أعلنت خلال يوليو الماضي عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.