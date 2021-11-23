حركة ترقيات بقيادات المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك حركة ترقيات بالمصلحة، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية عبر القرار 230 لسنة 2021.

ونص القرار في الـمـادة الأولى من القرار على تكليف 11 من قيادات المصلحة لوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الجمارك، للقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة الموضحة قرين كل منهم، وذلك لحين إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وضم القرار ایمان ابراهيم كامل ابراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعريفـة بالإدارة المركزية للتعريفـة والقيمـة والمنشـا بقطاع النظم والاجراءات الجمركية، بالاضافة إلى تعيين محمد غريب محمود عبد الله مدير عام الإدارة العامـة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية يقطـاع العمليات.

كما تم تعيين عاطف السيد أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لجمرك السويس بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العملية، علاوة على تعيين أمال عبد الرحيم عبادي أحمد مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والابداعات بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات.

وشمل القرار تعيين سيد احمد عبد العزيز عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للترانزيت بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات، كما تم فاتن سید أحمد إبراهيم مديرا عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات.

وشملت التعيينات محمد عبد العزيز أحمد عبد الله مدير عام الإدارة العامة لجمرك الأدبية بالإدارة المركزية لجمارك السويس بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات، وعصام الدین أحمد محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام للمنطقة الشمالية والغربية بالإدارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة، و سعيد محمد عبد المطلب نمیش مدير عام الإدارة العامة لأنظمـة المخـاطر بالإدارة المركزية لتسهيل التجارة بقطاع الالتزام التجاري.