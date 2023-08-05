حركة باهتة لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي ومكاسب محدودة لرأس المال السوقي (جراف)

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي egx30 بنسبة 0.65%، مغلقا عند مستوى 17451 نقطة، ومؤشر egx70 ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، مغلقا عند مستوى 3525 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.5%، مغلقا عند 5196 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب محدودة بنسبة 5 مليارات جنيه، مغلقا عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.179 تريليون جنيه الأسبوع السابق، وسجلت التداولات 13 مليار جنيه، بكمية تداول 4511 مليار ورقة مالية، عبر 357 ألف عملية. واستحوذت الأسهم على 90.32% من التعاملات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 9.68% فقط.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بواقع 87.5% بصافي مشتريات 60.9 مليون جنيه، كما سجلت الأجانب مشتريات 122.7 مليون جنيه، بنسبة 6.1% من التداولات، وفي المقابل اتجه العرب للبيع بصافي 61.8 مليون جنيه بنسبة 6.4% من التعاملات.