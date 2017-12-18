حركة الملاحة في ميناء السخنة 18 ديسمبر

نادية صابر: شهدت ميناء السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم تداول 4 سفن بضائع حاويات مختلفة قادمة من مينائي جده والعقبة متجهة لموانئ جده والملك عبدالله وصلاله، بحمولة 224,236 ألف طن حاويات بضائع، كما شهد الميناء وصول السفينة Chipolbrok…

نادية صابر:

شهدت ميناء السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم تداول 4 سفن بضائع حاويات مختلفة قادمة من مينائي جده والعقبة متجهة لموانئ جده والملك عبدالله وصلاله، بحمولة 224,236 ألف طن حاويات بضائع، كما شهد الميناء وصول السفينة Chipolbrok Moon المحملة بحاويات بضائع معدات، قادمة من البحرين متجهة لنيجيريا بحمولة 24,167 طن، كما وصلت إحدى سفن الغاز محملة بحمولة 103,893 طن متجهة لأنجولا

كما استقبل الميناء السفن السياحية خلال الشهرين الماضيين بعد توقف منذ 2011 حيث وصلت السفينة السياحية “كليو “ Clio المتجهة للغردقة على متنها 100 سائح من جنسيات مختلفة، وتعد هي أول سفينة ركاب سياحية منتظمة الرحلات البحرية.

على صعيد آخر، شهد شهر نوفمبر الماضي وصول ومغادرة 8 سفن سياحية من ميناء السخنة بإجمالي ركاب 648 سائح، حيث اتجهت السفن السياحية إلى الغردقة، لتنتعش حركة السفن السياحية في الميناء.

وكذلك وصول 24 سفينة خلال نوفمبر الماضي محملة ببضائع متنوعة من ورق وسكر ومعدات وحديد وبضائع عامة، لتصل حركة السفن الوصول والمغادرة بالميناء إلى 44 سفينة خلال الشهر بإجمالي حمولات 768,635 طن بزيادة نحو 500 ألف طن عن نفس الفترة بالعام الماضي 2016.

كما استقبل الميناء خلال نوفمبر الماضي عدد 2 سفينة صب سائل بحمولة 128,720 طن من الغاز الطبيعي.