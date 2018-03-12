حركة الملاحة في البحر الأحمر اليوم الإثنين 12 مارس

نادية صابر:يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 122 راكب و 97 شاحنة و 15 سيارة كما تغادر السفينة Best Adventure و على متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و ثلاث سفن اخرى و هى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 424 راكب و 154 شاحنة و 9 سيارة.وصرح ملاك يو

نادية صابر:

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس وعلى متنها 122 راكب و 97 شاحنة و 15 سيارة كما تغادر السفينة Best Adventure و على متنها 27 الف طن فوسفات متجهة الى الهند و ثلاث سفن اخرى و هى مسرة ، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 424 راكب و 154 شاحنة و 9 سيارة.

وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن الميناء شهد أمس مغادرة السفينة THE RCOISDORA و على متنها 11 الف طن كوارتز متجهة الى النرويج و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 121 راكب و 10 شاحنة و 13 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1305 راكب و تداول 119 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 127 راكب و 6 براد و 4 تريلا و 1 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال ثلاث سفن و هى سينا ، برنسيسة ، بريدج و على متنهم 248 راكب و 20 براد و7 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت فيما غادرت ثلاث سفن و هى سينا ، برنسيسة ، بريدج و على متنهم 930 راكب و 60 براد و22 تريلا و 1 سيارة و 2 باص جيت .