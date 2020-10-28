حركة المرور.. غلق الكباري بنطاق مدينة نصر لتركيب الفواصل المعدنية

حتى السبت المقبل.

شهدت حركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، غلقًا كليًا، بدأ اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 حتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 31/10/2020، وذلك بمناسبة تركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكبارى.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكباري بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر.

وأغلقت الكباري بمنطقة مدينة نصر على النحو التالي:

-كوبرى سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القباني.

-كوبري سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران.

-كوبري سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف.

-كوبري سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة وصولاً لميدان ابن سندر.

ووضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ التحويلات.