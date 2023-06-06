حركة السياحة تنمو بأبريل وأسوان والسياح الألمان في الصدارة.. اعرف التفاصيل

قال خبير السياحة حسام الشاعر، إن كافة المدن الساحلية شهدت معدلات إقبال كبيرة، والأكبر كنسبة وليس كأعداد كان من نصيب القاهرة وأسوان والأقصر خاصة أن محافظتي الاقصر وأسوان عادت الروح إليها ونسب الإشغال فيها مرتفعة لأول مرة منذ عشر سنوات.

جاء ذلك ذلكمعرض تعليقه على تحقيق مصر مصر خلال أبريل 2023 أعلى معدل شهري في حركة السياحة الوافدة للبلاد في تاريخها، حيث استقبلت مليونا و350 ألف سائح



وعن سبب تصدر السياحة الألمانية المركز الأول في حجم الاقبال قال الشاعر، إن الأسواق المصدرة للسياحة تشهد معدلات سفر مرتفعة بعد ثلاثة أعوام منذ أزمة كورونا والألمان من المحبين لسواحل الغردقة ولذا شهدت المدينة إقبالا جنباً إلى جنب مع المدن الأخرى ومتوقع تزيد”.



وعن أهم المتطلبات لزيدة حركة السياحة وتنميتها والحفاظ عليها أضاف: “الأهم عودة السياح لبلدانهم سعداء ويعودون ويجلبوا أخرين ويجب تقييم تجربة السائحين ومايضايقهم بتحليل كافي وعلمي في ظل هذه الطفرة والتجربة خلال هذه الفترة لان الاستمرارية والنمو لن تتحق إلا بالجودة واستمرارية السائح”.



وأشار إلى أن المطارات تحتاج لمزيد من التطوير فيما يخص منظومة التفتيش قائلاً : “كنا إقترحنا أن تتولى الامور شركات عالمية متخصة بأجهزة حديثة لاتؤدي للتكدس شأن مطارات تركيا واليونان”.



ولفت إلى أن هناك ضرورة لزيداو موازنات المحافظين لتطوير مدنهم ورفع كفاءتها قائلاً : ” المناطق الاثرية تحتاج لتطوير خاصة في الصعيد في أسوان وإدفو وكوم إمبو”.



وطالب بضرورة إعادة الغرف الفندقية للعمل وبجودة عائلية قائلاً : “الفنادق بها جزئين الشق الاول لابد من إعادة الغرف الفندقية المتوقفة للخدمة وبجودة عالية خاصة أن هناك كميات فنادق كبيرة إما أنها مغلقة مثل شرم الشيخ والغردقة أو أن مستواها غير لائق ويحتاج الأمر إما تمويل أو مستثمرين جدد مصريين”.