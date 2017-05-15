حركة السياحة بموانئ البحر الأحمر ترتفع 84% خلال أبريل

نادية صابرشهدت موانئ الهيئة وصول وسفر 24 ألف سائح بنسبة زيادة 84% على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال ومغادرة 12 ألف سائح، وذلك بموانئ شرم الشيخ وسفاجا ونويبع والغردقة.وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 6 آلاف سائح بنسبة زيادة 280% على الفترة المقابلة، وذلك من خلال استقبال وسفر 3 آ

نادية صابر

شهدت موانئ الهيئة وصول وسفر 24 ألف سائح بنسبة زيادة 84% على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال ومغادرة 12 ألف سائح، وذلك بموانئ شرم الشيخ وسفاجا ونويبع والغردقة.

وشهد ميناء شرم الشيخ وصول وسفر 6 آلاف سائح بنسبة زيادة 280% على الفترة المقابلة، وذلك من خلال استقبال وسفر 3 آلاف سائح، كما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 15 ألف سائح بنسبة زيادة 82% على الفترة المثيلة.

بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 2000 سائح، فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 1000 سائح بنسبة زيادة 82% على الفترة المقابلة.

كما شهدت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 68 ألف راكب بموانيها خلال شهر أبريل الماضى، بنسبة زيادة 36% على الفترة المثيلة للعام الماضى، وذلك من خلال استقبال 29 ألفا و500 راكب، ومغادرة 38 ألفا و500 راكب، وذلك بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة.

حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 41 ألف راكب، بنسبة زيادة 47%، وذلك من خلال استقبال 16 ألف راكب ومغادرة 25 ألفا، بينما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 26 ألف راكب بنسبة زيادة 19%، فيما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر 1000 راكب.