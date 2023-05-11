حركة السياحة الوافدة إلى مصر تنمو 43% أول 3 شهور من 2023

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار؛ لاستعراض مستجدات صناعة السياحة وعدد من مشروعات الوزارة، بحضور يمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة السياحة.

خلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات صناعة السياحة بصفة عامة، وحركة السياحة الوافدة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي الحالي للإستراتيجية الوطنية للسياحة، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

وعرض الوزير في هذا الإطار، أبرز توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023، وبعض المؤشرات السياحية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن الحركة الوافدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي شهدت نموا بنسبة 43%، مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2022.

وقال إن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، مما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية.

وتناول وزير السياحة أبرز المؤشرت الواردة في تقرير “باروميتر السياحة” الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موضحا أنه أشار إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه أداء القطاع السياحي، بالإضافة إلى تفاؤل مسئولي المنشآت السياحية تجاه تأثير الإجراءات الحكومية المتخذة في قطاع السياحة.

وفي الوقت نفسه، تناول وزير السياحة مستجدات قطاع السياحة فيما يتعلق بمثلث نجاح الإستراتيجية الوطنية للسياحة الهادفة إلى 30 مليون سائح في 2028، والمتمثل في الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال في الفنادق والأنشطة الترفيهية.

وقال في هذا الصدد أن العمل يتم على الانتقال بالتطوير المؤسسي في هذا المثلث إلى مستويات أعلى، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة، وفتح مجالات التعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق إلى عدد من الإجراءات المضافة التي تم البدء في تنفيذها لضمان تحقيق المستهدف (15 مليون سائح) في 2023، منها تسهيلات للحصول على التأشيرات السياحية، وتغيير إستراتيجية التعامل مع الأسواق السياحية، وإطلاق برنامج تحفيز طيران جديد ، وغيرها من الإجراءات الأخرى الجاري تنفيذها.

وسلط الوزير الضوء على الحملة الدولية الجديدة التي تم إطلاقها بهدف دعم شركاء المهنة من منظمي الرحلات ووكلاء السفر العالميين.