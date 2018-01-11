حركة السفن والبضائع بميناء دمياط.. اليوم

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و6 بضائع عامة، فيما غادر سفينة حاويات و 9 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أنه غادر الميناء في الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2466، وفي الخامسة صباح اليوم الخميس القطار رقم 2450، بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، في حين غادر 143 سيارة نقل بحمولة 6956 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 80869 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71127 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4400 طن يوريا و 8000 طن فوسفات و 14000 طن ملح و 930 طن رمل.