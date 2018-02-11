حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الأحد

أمانى العزازي:أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت 27 سفينة وشهد الميناء أن نشاطا ملحوظا من حيث حركة السفن وتداول الحاويات وعملية الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 4 س

أمانى العزازي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد استقبلت 27 سفينة وشهد الميناء أن نشاطا ملحوظا من حيث حركة السفن وتداول الحاويات وعملية الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن وموجود على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة أخرى، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجار تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتم التنسيق مع الجهات والمسئولين لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.