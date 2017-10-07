حركة السفن اليوم بموانئ بورسعيد

أمانى العزازى: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة سجلت اليوم 23 سفينة، بمعدل سفينتين دخلا ميناء غرب بورسعيد، وغادره سفينتين، وعلى الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات. كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتي بضائع عامة و



أمانى العزازى:



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى الحركة سجلت اليوم 23 سفينة، بمعدل سفينتين دخلا ميناء غرب بورسعيد، وغادره سفينتين، وعلى الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



كما سجل الميناء أيضا دخول سفينتي بضائع عامة ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، كما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة 6 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن.

