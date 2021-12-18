«حرفية الممثل- المشي والسقوط» ورشة ضمن المهرجان التجريبي (صور)

قدم المخرج والممثل اليوناني إيفيدوكوموس تسولاكيديس ورشة بعنوان «حرفية الممثل- المشي والسقوط » ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ28، برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، والورشة أقيمت بمسرح الموسيقى العربية برمسيس على مدار يومين، كما قدم الورشة بقصر ثقافة بني سويف

قدم المخرج والممثل اليوناني إيفيدوكوموس تسولاكيديس ورشة بعنوان «حرفية الممثل- المشي والسقوط» ضمن ورش مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ28، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، والورشة أقيمت بمسرح الموسيقى العربية برمسيس على مدار يومين، كما قدم الورشة بقصر ثقافة بني سويف.

وقال المخرج إيفيدوكوموس تسولاكيديس إنه فوجئ بتفاعل الجمهور في بني سويف، ووصل عدد المشاركين بالورشة هناك لأكثر من 20 مشتركًا، ولمس فيهم جميعًا حب التجربة والاستفادة من كل ما تم تقديمه في الورشة.

وتابع: كان من المقرر انتهاء الورشة في بني سويف الساعة الثانية ظهرًا، لكن نظرًا للتفاعل الكبير من المشاركين تمّ مد وقتها لأكثر من ساعة أخرى، كما أن الشباب المشاركين كانوا متفاعلين بشكل كبير لأن عددًا كبيرًا منهم جزء من مشروع “ابدأ حلمك”.

وأضاف: طاقات الشباب في الورشة، سواء في بني سويف أو في القاهرة كبيرة، كما أنني سعدتُ بوجودي ضمن فعاليات المهرجان بمصر، واستمتعت بالتواجد في مصر، كما زرت عددًا من المعالم الأثرية، خاصة أن الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية بينهما أمور مشتركة كثيرة.

«حرفية الممثل- المشي والسقوط» ورشة اعتمدت على التمثيل الارتجالي

اعتمدت الورشة على التمثيل الارتجالي، يتدرب خلالها المشاركون على الارتجال والتمثيل المنظم لتنمية مهاراتهم،

وتم اختيار هذه الارتجاليات من أجل تنمية المرونة اللفظية والخيالية ولزيادة شعور إحساس الممثل بالواقعية، مما يساعد الممثل من خلال بعض التمارين على تنمية الخيال الإبداعي لديه وتحليله للأشياء،

بالإضافة إلى مسئوليته تجاه المشهد ككل وتجاه الممثلين وبعضهم، وسيقوم المشاركون بتمارين يمكن تطبيقها على مشهد أو مونولوج لإيجاد تعريف محدد ومفصل للشخصية المقدمة.

كذلك تعرَّف المشاركون على تقنيات تساعدهم على التركيز والتواصل مع الآخرين وفهم معنى «الحضور المسرحي»، وأيضًا توسيع مخيلاتهم لتقمص الشخصيات، بالإضافة إلى ذلك، استحضروا مواقف وعقبات وصراعات سابقة،

أما في الساعة الأخيرة من الورشة فتم تحضير عرض مسرحي ارتجالي بعنوان “التقدم والسقوط” وسيكون مدته 45 دقيقة تضمّن إيقاعًا أساسه علاقة الممثل بالمكان المحيط به،

وتهدف تلك الورشة إلى اكتشاف الإيقاع الداخلي بالتناسق مع الإيقاع الخارجي وتطبيقهم على المونولوج الذي يتم اختياره، سواء من التراث الكلاسيكي أو من الفن المعاصر من أية لغة.











تسولاكيديس درس الطب ودرس الفنون بكلية الدراما

يُذكر أن المخرج والممثل إيفيدوكوموس تسولاكيديس درس الطب في جامعة روما وحصل على بكالوريوس في الفنون مع مرتبة الشرف من كلية الدراما بالمسرح القومي لشمال اليونان، وواصل دراسته في الدراما والتمثيل والإخراج في نيويورك (استديو) بدعم من الحكومة الأمريكية (مؤسسة فولبرايت).

وأثناء وجوده بمدينة نيويورك، حضر ورش في استديو Actors، وتخرّج في GUO BA (الدراسات الإنسانية، الثقافات الأوروبية) وحصل على البكالوريوس من OUC MA (الدارسات المسرحية، التمثيل والإخراج)، وعمل مع العديد من الفِرق المسرحية وحصل على العديد من الأدوار في بعض الأعمال الدرامية والأفلام.

كما أنه أخرج العديد من المسرحيات في اليونان وخارجها، وقام بالتدريس في العديد من الدول مثل إيطاليا- فرنسا- إنجلترا- هولندا وغيرها، بالإضافة إلى ذلك ينظم تسولاكيديس لقاء دوليًّا لصنَّاع المسرح من جميع أنحاء العالم.