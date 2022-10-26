«حرصًا على سلامتكم».. نصائح «الداخلية» خلال القيادة في الطقس السييء

قدمت وزارة الداخلية عدة نصائح لقائدي السيارات والمركبات، لاتباعها خلال فترة الطقس السييء التي تضرب البلاد، وذلك حرصًا على سلامتهم.

ونشرت انفوجراف يحمل عنوان: “حرصًا على سلامتك”، في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وجاء فيه:

استعمال الأضواء غير المبهرة.

استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئيًا للغير.

مضاعفة مسافة الأمان.

السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية.

عدم التوقف في منطقة الشبورة.

في حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين، ووضع المثلث التحذيري.

لخدمة الإغاثة المرورية يرجى الاتصال بالرقم: (01221110000).