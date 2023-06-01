حرصا على متابعة المستجدات بالكيانات التابعة.. وزير الإنتاج الحربى يتفقد شركة أبي قير للصناعات الهندسية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى)، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة، في إطار اهتمامه بالمتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالعملية الإنتاجية.

.واستهل الوزير محمد صلاح الدين زيارته لشركة أبي قير للصناعات الهندسية بافتتاخ المبني الإداري الجديد للشركة والذي سوف يتم من خلاله مباشرة جميع الأعمال الإدارية الرئيسية للشركة كما يضم المبني صالون استقبال رئيسي وقاعة مؤتمرات وقاعة اجتماعات.

عقب ذلك عقد وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعا مع المهندس محمد الخراشى رئيس مجلس إدارة الشركة ومعاونيه ، قام خلاله ” الخراشى ” بإجراء عرض تقديمى عن أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها .

وأشار الوزير إلى أن الشركة ” مصنع 10 ” من أوائل الشركات التى تم إنشاؤها بالإنتاج الحربى حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1954 وكان الهدف من إنشائها هو المساهمة فى تلبية احتياجات وحدات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالوجه البحري من منتجاتها العسكرية من الذخائر و غيرها ومثل سائر شركات الإنتاج الحربي يتم الحرص على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها من خلال إنتاج منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي تخدم المواطنين وتعمل على المساهمة فى تحسين الاقتصاد القومى .

عقب ذلك قام الوزير محمد صلاح الدين بجولة تفقدية داخل خطوط الإنتاج بالشركة شملت المرور على خطوط خرطوش الصيد والرماية وعــلب الأيروسـول الفارغة وعلب الأغذية.

كما تفقد تجهيزات سيارات التطهير (ARS) ومقطورة الطهى المتنقل وأوعية الألومنيوم، وخطوط تصنيع المخابز الآلية والنصف آلية وينتج المخبز الآلي 5000 رغيف/ساعة وهو ما يكفى قرية بالكامل فيما ينتج المخبز النصف آلي من (750 إلى 3000) رغيف/ساعة حسب طول الخط.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن خطوط الإنتاج بالشركة تضاهي خطوط الإنتاج العالمية ويتوفر بها مهندسون وعاملون على أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدا حرص وزارة الإنتاج الحربي على التطوير الدائم لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة والعمل وفقا لأحدث تكنولوجيات التصنيع إلى جانب الحرص على الاستثمار في العمالة وتدريبهم وتأهيلهم وكذا إعطاء الفرصة للشباب لتولي المناصب القيادية.

وبدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أن الوزير محمد صلاح الدين حرص فى نهاية الجولة على تنظيم اجتماع مع رؤساء القطاعات وعدد من العاملين بالشركة وأجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم كافة ، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شان الشركة والإنتاج الحربى ككل.