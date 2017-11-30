حرس الحدود تدمر نفقين وضبط مخدرات وبضائع مهربة في نوفمبر

بدور إبراهيم في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 81 قضية على الاتجاهات الإستراتيج

بدور إبراهيم



في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الإستراتيجية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى، تمكنت عناصر حرس الحدود من ضبط 81 قضية على الاتجاهات الإستراتيجية المختلفة خلال شهر نوفمبر الحالي، من بينها اكتشاف وتدمير 2 نفق لتهريب الأسلحة والذخائر والأفراد على الشريط الحدودي بشمال سيناء، وضبط 23 قضية تهريب عقاقير مخدرة تقدر بقرابة 416 كجم من جوهر الحشيش المخدر، و8134 كجم لنبات البانجو المخدر و225 كجم بودرة لجوهر الحشيش و12,410 كجم لمادة الأفيون المخدر و170 كجم من البذور مخدرة، و15 كجم لنبات القنب الهندي المخدر، واربعة ملايين و 417 الف و200 قرص مخدر، واكتشاف وتدمير عدد من الزراعات المخدرة تقدر مساحتها بـ 33 فدانا و 6 قراريط لنبات البانجو المخدر و19 فدانا و6 قراريط لنبات الخشخاش المخدر.

كما اسفرت جهود التأمين على الاتجاهات الحدودية المختلفة عن ضبط 21 واقعة تسلل وهجرة غير شرعية والقبض على 413 فردا من جنسيات مختلفة، وضبط 34 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى 70 ألفا و948 قاروصة سجائر و2420 عبوة تبغ و1400 رأس ماشية وأغنام ومواد غذائية ومنتجات أخرى، وضبط ثلاث قضايا للتنقيب عن خام الذهب بإجمالي 8 أجهزة تنقيب و2000 كجم حجارة مخلوطة بالذهب الخام، وضبط 61 عربة و 116 فردا متهما فى قضايا التهريب ومن المطلوبين في أحكام قضائية.

وقد تم تسليم المضبوطات التي تقدر قيمتها المالية بما يوازي 182 مليونا و891 ألف جنيه مصري إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.