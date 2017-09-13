حرب بيانات صحفية للنواب بسبب بيع تأشيرات الحج

"الشهاوي" يطالب بإسقاط عضويتهم دون شفقة.. ويناشد الإعلام بطرح الأمر بموضوعية ووكيل المجلس: إسقاط عضوية النواب المتورطين حال ثبوت التهمةياسمين فوازشهدت الساعات القليلة الماضية حرب بيانات صحفية أصدرها عدد من النواب البرلمانيون على جروبات الواتس اب، تعليقا على أزمة بيع تأشيرات حج النواب من قبل عدد

“الشهاوي” يطالب بإسقاط عضويتهم دون شفقة.. ويناشد الإعلام بطرح الأمر بموضوعية

ووكيل المجلس: إسقاط عضوية النواب المتورطين حال ثبوت التهمة



ياسمين فواز

شهدت الساعات القليلة الماضية حرب بيانات صحفية أصدرها عدد من النواب البرلمانيون على جروبات الواتس اب، تعليقا على أزمة بيع تأشيرات حج النواب من قبل عدد من زملائهم، مطالبين بالكشف عن أسمائهم وإحالتهم إلى لجنة القيم والتحقيق الفورى معهم وإسقاط العضوية حال إثبات التهم عليهم.

كان عماد الدين حسين، صاحب شركة للسياحة، كشف عن تفاصيل بيع تأشيرات الحج المجانية من قبل بعض النواب، مشيرا إلى أنه تعرف على هؤلاء النواب عن طريق صديقه، وهو أيضا عضو بالمجلس، مؤكدا أن من باعوا التأشيرات المجانية هم أربعة نواب فقط، مؤكدا أنه لن يُكشف عن أسمائهم حتى الآن.

ولفت إلى أن هؤلاء النواب الأربعة قاموا ببيع التأشيرات الحج المجانية بـ45 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة لأهالي دائرتهم، منوها بأن أحد النواب باع له 40 تأشيرة حج مجانية، مؤكدا أن بعض أصحاب الشركات السياحية الأخرى قاموا بتهديده ولكنه لن يخضع لابتزازهم.

من جانبه أصدر اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والامن القومي بيانا طالب فيه بالتحقيق مع النواب الواردة أسمائهم ضمن اتهامات بيع تأشيرات الحج الممنوحة للنواب، قائلا: “من الضرورة استجلاء الحقيقة من خلال التحقيق مع النواب الواردة أسمائهم في هذه الاتهامات واحالتهم فورا الي لجنة القيم بمجلس النواب أيا كان عددهم”.

وأضاف الشهاوى أنه من الضروري اتخاذ اللازم بشأنهم نحو إسقاط عضويتهم حال ثبوت الاتهامات ليكونوا عبره أمام الشعب حتي يثبت مجلس النواب أنه لا يتستر أبدا على الفساد وأنه يطهر نفسه نفسه.

وناشد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي وسائل الإعلام أن تتناول الأزمة بشكل موضوعي دون إثارة ووضع الأمور في نصابها الصحيح، لافتا إلى ضرورى أن يكون طرحه واعيا للتصويب.

كما ناشد تامر الشهاوى زملاءه وزميلاته النواب بأن لا تأخذهم شفقة مع كل من أخطأ في حق المجلس وتلويث سمعته.

وتقدم النائب البرلماني مصطفي بكري بطلب فتح تحقيقات عاجلة بمجلس النواب للوقوف على الأعضاء الضالعين في التهم الموجهة إليهم.

وجاء نص المذكرة التي تقدم بها لنائب مصطفي بكري كالتالي: “تردت معلومات من خلال بعض أصحاب الشركات السياحية التي حصلت علي تأشيرات مخصصة للسادة أعضاء مجلس النواب بقيامهم بشراء بعض التأشيرات بقيمة خمسين الف جنيه للتأشيرة الواحدة، ونظرا لخطورة مايتردد وما يمكن أن يلحق بأعضاء المجلس من إساءة لسمعتهم خاصة أن أحدهم هو السيد عماد الدين حسين شعبان صاحب شركة “أموزيس”، تحدث معي وطلب ضرورة فتح تحقيق في مجلس النواب للإدلاء بأقواله وتقديم الأدلة الكاملة التي تثبت تورط البعض، حيث حصل وحده علي 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ونظرا لخطورة هذه المعلومات وما يمكن أن تعكسه على صورة البرلمان باعتباره صورة من أخطر صور الفساد تمس البرلمان وأعضاءه المنوط بهم التشريع والرقابة.

لذلك أتقدم إليكم بهذا الطلب راجيا فتح تحقيق عاجل في هذه القضية الخطيرة حفاظا على صورة المجلس وسمعة أعضائه.

وأكد بكري في تصريحات خاصة أن الأمر غاية في الخطورة ويحمل اتهامات غاية في الأهمية وعلى المجلس ورئيسه ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال التي تسيء للمجلس وأعضائه.

من ناحيته، أكد النائب سليمان وهدان وكيل المجلس أن في حال ثبوت الاتهامات ضد النواب الأربعة فإنه سيتم إسقاط عضويتهم.

