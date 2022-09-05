حرب الغاز تشعل الأسعار فى أوروبا.. ارتفاع جنوني إلى 2900 دولار لكل ألف متر

وسط أزمة مشتعلة بين أوروبا وروسيا وصراع علني، اشتعلت أسعار الغاز الأوروبي في طريقها إلى مستويات قياسية بعد إعلان جازبروم الروسية إرجاء إعادة ضخ الغاز لأجل غير مسمى، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقفز سعر الغاز في أوروبا بنسبة 30٪ عند افتتاح التعاملات اليوم الإثنين وتجاوز مرة أخرى 2850 دولارًا لكل ألف متر مكعب، لتتجه صوب مستويات الـ2900 دولار على خلفية توقف كامل للإمدادات عبر نورد ستريم، وفقا لبورصة لندن ICE.

وارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أكتوبر في مركز TTF في هولندا إلى 2853 دولارًا لكل 1000 متر مكعب. م، أو 279 يورو لكل ميغاواط ساعة.

نورد ستريم

أوقفت غازبروم عمليات التسليم تمامًا عبر نورد ستريم من ليلة 31 أغسطس حتى ليلة 3 سبتمبر، وأشارت غازبروم إلى أن التعليق كان ضروريًا لصيانة وحدة ضخ الغاز الوحيدة التي ظلت قيد التشغيل، والتي يتعين على شركة سيمنز تنفيذها كل 1000 ساعة.

عند الانتهاء من العمل وفي ظل عدم وجود أعطال فنية بالمعدات، كان من المقرر إعادة نقل الغاز إلى مستوى 33 مليون متر مكعب. م يوميا، ومع ذلك، أثناء صيانة الوحدة، تم اكتشاف تسربات نفطية، حتى القضاء عليها اضطرت شركة جازبروم إلى التوقف التام عن الضخ عبر خط أنابيب الغاز.

أزمة عاصفة

منذ 27 يوليو، تم تشغيل خط الغاز بنسبة 20 ٪ فقط من طاقته القصوى، وقد نشأ وضع مماثل بسبب انتهاك الالتزامات التعاقدية من قبل شركة سيمنز والعقوبات الغربية، تم إرسال أحد التوربينات – صنع في كندا بواسطة شركة Siemens Energy – إلى مونتريال لإصلاحه.

وبسبب عقوبات أوتاوا ضد موسكو، رفضت الشركة المصنعة في البداية إعادة المعدات التي تم إصلاحها إلى ألمانيا، ولكن بعد عدة طلبات من FRG، قرر مع ذلك إعادتها، وفقًا لتصريحات المسؤولين الروس.

ومع ذلك، فإن هذا التوربين عالق الآن في ألمانيا، حيث لا تمتلك شركة غازبروم مجموعة كاملة من المستندات التي تسمح بنقل وإصلاح محركات نورد ستريم، وقد تم إيقاف تشغيل باقي المحركات انتظارًا لأعمال الخدمة من قبل متخصصي شركة سيمنز، وفقًا لتصريحات الجانب الروسي.