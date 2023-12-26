حرب أوكرانيا ضد روسيا قد تصبح أكثر صعوبة في عام 2024

من غير المرجح تحقيق انفراجة في عام 2024 وتحسين فرص النصر في حرب أوكرانيا ضد روسيا ، حسبما قال خبراء عسكريون ومحللو دفاع لشبكة سي إن بي سي.

في بداية عام 2023، كانت الآمال كبيرة في أن الهجوم المضاد الأوكراني الذي تم التعويل عليه كثيرا سيغير ميزان الحرب ضد روسيا.

ويتوقعون أن يستمر القتال العنيف على الأرجح في العام المقبل، لكنهم يقولون إنه من غير المرجح أن تشن قوات كييف المزيد من الهجمات المضادة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تركز روسيا على تعزيز الأراضي التي استولت عليها بالفعل، وخاصة في شرق أوكرانيا.

تطورات حرب أوكرانيا ضد روسيا

وبعيدًا عن ساحة المعركة، قال خبراء عسكريون إن المسار الذي ستتخذه الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2024 سيتم تحديده في الغالب على بعد آلاف الأميال في الولايات المتحدة، أكبر داعم عسكري لأوكرانيا.

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد بالجيش ستيفن تويتي، النائب السابق لقائد القيادة الأمريكية الأوروبية، لشبكة سي إن بي سي: “الحرب مسعى غير مؤكد”.

وتابع:” يمكن لروسيا أن تفوز بالحرب، أو يمكن للأوكرانيين أن يفوزوا بالحرب. وكما ترون الأمور الآن، إذا فكرتم فيها حقاً، ما الذي تم تحقيقه هذا العام؟ لم تحقق روسيا سوى القليل جدًا، ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للأوكرانيين”.

وأضاف:” نحن الآن في هذا الوضع، حيث إذا لم يكن هناك فائز واضح، فسيكون هناك طريق مسدود، وربما سيكون هناك صراع مجمد في المستقبل. ما يمكن أن يرجح كفة الميزان، من وجهة نظري، هو إذا لم تتم إعادة إمداد الأوكرانيين ولم تتم إعادة تمويلهم ولم يحصلوا على المعدات والأشخاص الذين يحتاجون إليهم.” وأشار تويتي إلى أن هذه الحرب يمكن أن تميل لصالح الروس.

التوقعات لم تتحقق

قبل عام، كان الدعم العسكري الدولي لأوكرانيا قويا حيث تعهد الناتو بدعم كييف “مهما استغرق الأمر” وهي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير 2022.

ومع ذلك، خلال الصيف، كان التحدي الذي يواجه القوات الأوكرانية واضحًا بشكل صارخ حيث كانت تكافح من أجل اختراق المواقع الروسية شديدة التحصين وخطوط الدفاع على طول مساحة واسعة من خط المواجهة الذي يبلغ طوله 600 ميل عبر جنوب وشرق البلاد.

وبعد تحرير عدد قليل من القرى في الصيف، وقعت القوات الأوكرانية والروسية في معارك استنزاف إلى حد كبير، دون أن يحقق أي من الطرفين مكاسب كبيرة.

واعترف المسؤولون العسكريون الأوكرانيون بأن الآمال والتوقعات بتحقيق انفراجة كبيرة في الهجوم المضاد لم تتحقق. ومع ذلك، تقول القيادة الأوكرانية إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة، وإن قواتها حققت تقدماً حيوياً في مناطق أخرى مثل البحر الأسود، مع الهجمات الجريئة التي شنتها أوكرانيا على القواعد والأصول الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الصيف، مما دفع البحرية الروسية إلى سحب قواتها. وتسهم عدد من السفن الحربية القادمة من سيفاستوبول في منح كييف النصر في معركة البحر الأسود.

تدهور الأحوال الجوية

تتدهور الأحوال الجوية في أوكرانيا، حيث يجعل الطين والأمطار المتجمدة والثلوج والجليد العمليات الهجومية والاستطلاعية صعبة. ومع ذلك، لا يزال القتال العنيف مستمراً، وخاصة حول باخموت وأفدييفكا في شرق أوكرانيا، حيث تشن القوات الروسية عمليات هجومية وحققت بعض التقدم المؤكد مؤخراً.

وأشار محللون في معهد دراسة الحرب الأسبوع الماضي إلى أن القوات الروسية التزمت على الأرجح بعمليات هجومية في قطاعات متعددة من الجبهة، خلال فترة الطقس الأكثر تحديًا في موسم الخريف والشتاء، “في محاولة للاحتفاظ بزمام المبادرة” قبل الانتخابات الرئاسية الروسية في مارس 2024.

في غضون ذلك، أشار معهد دراسات الحرب في تحليل له إلى أن “القوات الأوكرانية تنشئ وتعزز مواقع دفاعية للحفاظ على القوة البشرية والموارد للجهود الهجومية المستقبلية”.

وقد تبنت القوات الأوكرانية موقفاً أكثر دفاعية حسب ما تمليه الظروف؛ وحذر جنرال كبير بالجيش الأسبوع الماضي من أن القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية تواجه نقصا في المدفعية وقلصت بعض العمليات العسكرية بسبب نقص المساعدات الأجنبية.

استنزاف الموارد العسكرية الغربية

مما لا شك فيه أن عام آخر من الحرب في أوروبا قد استنزف الموارد العسكرية الغربية والشهية السياسية الدافعة للإبقاء على كميات هائلة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

إن التمويل المستمر لأوكرانيا ليس آمنًا على الإطلاق في عام 2024 نظرًا لحقيقة أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية يمكن أن تبشر بتغيير زلزالي في الموقف تجاه كييف ودعمها.

وعلى وجه التحديد، تتجه كل الأنظار نحو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري الأوفر حظا، الذي أقام علاقات وثيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال فترة رئاسته.

وهناك مخاوف من احتمال تعليق المساعدات المقدمة لأوكرانيا بسرعة، نظراً لعلاقات ترامب الجيدة السابقة مع موسكو وسياسة “أميركا أولاً”. ويتفق محللو الدفاع على أن الكثير من التوقعات بالنسبة لأوكرانيا تعتمد على نتيجة التصويت الأمريكي.

وقال سام كراني إيفانز، محلل شؤون الدفاع في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: “أعتقد أنه من المهم أن نفهم مدى اعتماد أوكرانيا على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لأنها تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة أكثر من اعتمادها على الاتحاد الأوروبي”.