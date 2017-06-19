حراك حكومي لإثناء السعودية عن حظر استيراد الفرولة

محمد ريحان ومدحت إسماعيل:تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدء مفاوضات عاجلة مع السعودية، عبر المكتب التجارى المصرى فى الرياض، لإلغاء القرار الخاص بوقف استيراد الفراولة المصرية لتلافى أى خسائر قد تلحق بالصادرات الزراعية أو التأثير سلبا على سمعة المنتجات المحلية.وقال مصدر حكومى لـ«المال

محمد ريحان ومدحت إسماعيل:

تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بدء مفاوضات عاجلة مع السعودية، عبر المكتب التجارى المصرى فى الرياض، لإلغاء القرار الخاص بوقف استيراد الفراولة المصرية لتلافى أى خسائر قد تلحق بالصادرات الزراعية أو التأثير سلبا على سمعة المنتجات المحلية.

وقال مصدر حكومى لـ«المال»، إن وزارة التجارة تنسق حاليًّا مع كل من وزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات ومكتب التمثيل التجارى لبدء التحرك والتعرف على أسباب صدور هذا الإجراء، وما إذا كان فنيًّا أم له أسباب أخرى.

كان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، قال لوكالة رويترز أمس الأحد، إن السعودية أبلغت مصر بحظر صادرات الفراولة بداية من 11 يوليو المقبل.

وطالب المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الجانب السعودى بتقديم بيانات تفصيلية مدعومة بالمستندات عن أسباب وقف استيراد الفراولة من مصر.

وقالت مصادر بالمجلس رفضت ذكر أسمها إن السعودية أصدرت القرار منذ أسبوع دون الإشارة إلي أسبابه، أو المعاير والضوابط التى ترغب فى تطبيقها للتراجع عنه.

وأضافت لـ«المال»، أن موسم الفراولة أوشك على الانتهاء، ومن ثم فإن القرار ليس له تأثيرات سلبية مباشرة على حجم الصادرات فى الوقت الحالى، لكن التأثيرات السلبية ستنحصر فى الإضرار بسمعة المنتجات المصرية فى دول الخليج بشكل عام.

وأوضحت أن السعودية بدأت مؤخراً تطبيق منظومة تحت اسم «سلامة الغذاء»، ومن ثم فإن وقف صادرات بعض الحاصلات ليس مقصودًا به مصر وحدها، إذ أصدرت قرارات مشابهة ضد صادرات بعض الدول العربية.

وتابعت أنه كان من المفترض قيام «السعودية»، بتحديد المخالفات التى رصدتها فى منتج الفراولة، وإبلاغ مصر بالشروط المطلوب تنفيذها، على غرار اسلوب الدول الأخرى.

وتصل صادرات مصر من الفراولة إلى 32 ألف طن سنويا فى المتوسط لجميع دول العالم، بقيمة 250 مليون دولار، منها 18 ألف طن لدول الخليج.

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب فى الآونة الأخيرة، من بينها خطر الإمارات العربية المتحدة فى أبريل حظر استيراد الفلفل المصرى بأنواعه، ومنع السودان دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية فى مايو بينما كانت منظمة سلامة الغذاء والادوية الأمريكية قد فرضت حظرا على الفراولة المصرية العام الماضى.

وأوضحت المصادر أن المجلس التصديرى وضع خلال الفترة الماضية منظومة ملزمة لجميع المصدرين المصريين وفقاً لشروط ومعايير وضوابط لدول الخليج بشكل خاص، وذلك لتلافى أى قرارات بوقف الاستيراد، موضحاً أنه سيتم تطبيق معايير تلك المنظومة على حاصلات العنب، والجوافة والرمان، والبرتقال.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أعلن فى وقت سابق أن قيمة الصادرات المصرية من جميع الأنشطة الإنتاجية بلغت نحو 20 مليار دولار خلال 2016، مقابل 18.6 مليار دولار فى عام 2015.