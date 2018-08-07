حرارة الصيف وعيد الأضحى يخفضان إنتاج الدواجن %40

■ السيد : %30 ارتفاعا متوقعا فى الأسعارعمر سالمتشهد أسعار الدواجن خلال الأيام الحالية ارتفاعًا طفيفا، فقد سجل الكيلو 25 و 26 جنيها فى المزرعة و29 -31 للمستهلك بسبب تراجع الإنتاج الداجنى وارتفاع درجات الحرارة، ودخول موسم الأضاحى واعتماد المستهلكون على اللحوم خلال الفترة المقبلة. وكشف الدك

■ السيد : %30 ارتفاعا متوقعا فى الأسعار

عمر سالم

تشهد أسعار الدواجن خلال الأيام الحالية ارتفاعًا طفيفا، فقد سجل الكيلو 25 و 26 جنيها فى المزرعة و29 -31 للمستهلك بسبب تراجع الإنتاج الداجنى وارتفاع درجات الحرارة، ودخول موسم الأضاحى واعتماد المستهلكون على اللحوم خلال الفترة المقبلة.

وكشف الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع إنتاج الدواجن خلال الفترة الحالية بنحو %40 مما تسبب فى زيادة الأسعار، متوقعًا استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأرجع الأسباب – فى تصريحات لـ «المـال» – إلى أن بعض المربين فضلوا عدم الدخول فى دورة تربية جديدة، نظرًا لاعتماد المواطنين خلال الفترة المقبلة على اللحوم، بالإضافة إلى دخول الموجة الحارة وشهر أغسطس.

وأشار إلى أن أسعار الدواجن من المرتقب أن تشهد ارتفاعا بين 25 – %30 حتى قبل عيد الأضحى نتيجة التراجع فى الإنتاج بشكل كبير، لافتًا إلى أن الطلب حاليًا تراجع بنسبة %25.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن الموجة الحارة ساهمت فى ارتفاع الأسعار، لا سيما وأنها من الممكن أن تتسبب فى ارتفاع نسبة النافق فى الدواجن، بالإضافة إلى الإقبال على الأضاحى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المـال» – أن أسعار الدواجن ستتراجع بشكل كبير خلال فترة عيد الأضحى، ولمدة أسبوعين، كما أن بعض المربين فضلوا تأجيل الدورة الحالية حتى لا تتفاقم خسائرهم.

وقال إن هناك استقرارا فى مدخلات الإنتاج الخاصة بالدواجن، موضحًا أن إجمالى ما تستورده مصر من مستلزمات إنتاج الأعلاف اللازم لتغذية قطاع الدواجن فى المزارع المصرية تصل إلى 13 مليون طن، منها 5 ملايين طن من فول الصويا، و8 ملايين طن من الذرة الصفراء، مشددا على أهمية إبرام عقود لشراء الذرة من الأسواق المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وطبقًا لتصريحات سابقة لدرويش فإن الإنتاج الكلى لمصر من الدواجن سنويًا يصل لنحو مليار و300 مليون دجاجة،فيما تبلغ استثمارات القطاع بعد تعويم الجنيه 70 مليار جنيه.