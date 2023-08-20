حرائق غابات تشتعل في تينيريفي الإسبانية والآلاف يفرون من منازلهم

شهدت جزيرة تينيريفي الإسبانية حرائق غابات ضخمة، مما اضطر معه الآلاف على الفرار من منازلهم بعدما فشلت جهود السيطرة عليه أمس ‬السبت بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر من أمس السبت إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي. ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن.

وصدرت أوامر بإجلاء السكان يوم السبت بسبب الأحوال الجوية السيئة خلال الليل. وفي مؤتمر صحفي ليل السبت، وصفت روزا دافيلا رئيسة الحكومة المحلية في تينيريفي الحريق بأنه “مدمر” وقالت إنه تسبب في عمليات إجلاء جديدة.

وبحلول صباح اليوم الأحد، أعلنت السلطات الإقليمية إجلاء 12279 شخصا لتخفض تقديراتها السابقة بإجلاء 26 ألفا.

واندلع الحريق يوم الأربعاء في حديقة وطنية جبلية في محيط جبل تيده البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومترا، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي لم تتأثر ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.