حذف يوتيوب أغنية «للي».. أزمة قد تزيد المشاهدات

تعرضت أغنية الكينج محمد منير الجديدة” للي” التي قام بطرحها منذ أيام قليلة لأزمة بحذفها من يوتيوب الساعات الماضية ، وأحدث ذلك الأمر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وجدلا من الجمهور .

حيث تم حذف الأغنية بعد اتهام النجم أكرم حسني كاتب وملحن الأغنية بالسرقة من الملحن الشاب محمود المنسي الذي أعلن عبر فيديو له أن أغنية منير الجديدة مأخوذ لحنها تماما من أغنيته التي قدمها للجمهور عام 2017″ ولد الهلالية ” .

وكان أكرم حسني قد تعرض لاتهامات من بعض الشعراء باقتباس أبيات من كلمات أغاني لهم، وهو ما رد عليه في بيان مطول أوضح خلاله أنه يصنع الأغاني من باب الهواية

أكرم عادل : حذف الأغنية يؤثر على مشاهداتها سلبا لكن قد يحدث الأمر شيئا ايجابيا

قال مهندس الصوت والموزع الموسيقي أكرم عادل للمال ، أن حذف الأغنية الجديدة للكينج محمد منير لايقلل منه هو وانما قد يقلل من أكرم حسني لأنه هو المتهم بسرقة اللحن الخاص بأغنية للي من أغنية الملحن الشاب محمود منسي ” ولد الهلالية ” .

وأشار إلى أن حذف الأغنية يؤثر على مشاهداتها سلبا ، لكن قد يحدث الأمر شيئا إيجابيا بالنسنة للبعض بعد عودة الأغنية مرة ثانية على منصة يوتيوب ، بأن يسعون لمشاهدتها كنوع من الفضول بعد الضجة التي أحدثتها الأغنية بحذفها أمس .

وأكد عادل أن ذلك حدث مع أغنية بنت الجيران لمطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال ، حينما تم حذف الأغنية من يوتيوب لحقوق الملكية الفكرية أيضا ، بعد عودتها مرة ثانية على قناتهم بيوتيوب حققت مشاهدات جيدة ، لذلك قد يحدث ذلك مع أغنية منير الجديدة” للي” بعد حل أزمة حقوق الملكية الفكرية مع محمود منسي .

حلمي عبد الباقي : هذه المشاكل لم تكن تحدث في الماضي وزاد هذا الأمر حينما ظهرت أغاني المهرجانات

أوضح المطرب حلمي عبد الباقي للمال ، أن هذه الأزمات تحدث حينما يتم ابلاغ ادارة اليوتيوب أن هناك أغنية تم أخذ لحنها من أغنية قديمة لمطرب أو ملحن معين .

وأكد أن هذه المشاكل لم تكن تحدث في الماضي ، وزاد هذا الأمر حينما ظهرت أغاني المهرجانات السنين الأخيرة في السوق وبدأوا يقدمون أغنيات مسروقة من ألحان مطربين ونجوم كثيرين في السوق مثل محمد حماقي وغيرهم .

وتابع قائلا إن هذا الأمر حينما يحدث ويتم حذف أغنية معينة من يوتيوب بسبب حقوق الملكية الفكرية ، يؤثر سلبا على حجم مشاهدات الأغنية بعد عودتها مرة أخرى وحل الأزمة مع يوتيوب وصاحب الشكوى التي تسببت في حذف الأغنية .

ونوه أن المطرب ليس له ذنبا في هذه الأزمة ، فلايمكن أن يكون نجم كبير بحجم محمد منير يعرف مسبقا أن لحن أغنيته الجديدة” للي ” مأخوذا من لحن أغنية ” ولد الهلالية ” للملحن الشاب محمود منسي وقام بغنائها مما تسبب في حذف أغنية للي لمحمد منير من يوتيوب .

دفاع أكرم حسني

قال أكرم حسني في تصريحات له مع برنامج “الحكاية” إن اللحن المستخدم في أغنيته يعتبر من الفلكلور المصري، واستخدم من قبل في عدة أغاني سابقة ومنها أغنية لحمادة هلال ومحمد الشرنوبي وكذلك محمود المنسي، وهو أمر مشروع للجميع ويعتبر تأثر بالتراث وليس حكراً على أحد

وأكد أنه يحترم حقوق الملكية الفكرية وأنه كتب 20 بيت في أغنية “للي”، وجاء التشابة في جملة واحدة بينه وبين كلمات الشاعر، وهو ما يندرج تحت باب توارد الأفكار، رافضا وصف الأمر بالسرقة.