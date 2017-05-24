حذف شهادات إيداع أوراسكوم القابضة من قاعدة بيانات البورصة

رجب عزالدين



وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء على شطب قيد شهادات الإيداع المصرية المصدرة عن شركة أوراسكوم القابضة للتنمية شطبا اختياريا بعدد 189,123,620 شهادة قائمة من جدول قيد الأوراق المالية المصرية.



وأضافت اللجنة فى بيان للبورصة: “أن الشركة طلبت شراء شهادات الراغبين بالبيع سواء المتضررون من الشطب أو غيرهم، وتم تنفيذ الشراء للشهادات بتاريخ 22 مايو”.



وتابع البيان: “بناء على ذلك يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 25 مايو”.



ووافقت عمومية الشركة فى 1 مارس الماضى على قرار الشطب كما صدر قرار بعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية برقم 5705 بتاريخ 4 أبريل للسير في إجراءات إلغاء برنامج شهادات الإيداع المصرية للشركة والسير في إجراءات الشطب الاختياري وفقا للمادة (55) من قواعد القيد والمادة (74) من الإجراءات التنفيذية المفسرة لها وتعديلاتها.