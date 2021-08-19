حذف أغاني المطربين حادثة تتكرر دائما.. «ويجز» الأحدث ومنير يسبقه

أصبحت ظاهرة حذف أغاني بعض المطربين على يوتيوب باختلاف ألوانهم الموسيقية التي يقدمونها للجمهور، موجودة كل فترة وتطال إحدى الفنانين نظرا لانتهاكهم حقوق الملكية لأغنيات قاموا بطرحها على منصة يوتيوب دون أخذ حق علني من أصحاب هذه الأغنيات مسبقا قبل الطرح.

فتم حذف أغنيات المطرب الشهير ويجز مؤخرا من يوتيوب، حيث قامت إدارة يوتيوب بحذف أغنيتى دورك جاي وأسياد البلد من القناة الرسمية للمغنى ويجز، بعد أن بدأ الموزع الموسيقى “مولوتوف” بعمل كوبى سترايك عليهما، ما أدى إلى قيام إدارة يوتيوب بتوجيه إنذار للقناة، وحذف المقطعين.

وأعلن مولوتوف عن حذفه أغنيتى “دورك جاي” و”أسياد البلد” التى شارك فيها إلى جانب ويجز من قناة ويجز الرسمية على YouTube، بعد أن أجرى كوبى سترايك من طرفه تجاه ويجز بسبب أن مغنى الراب حذف حقوق المنتج الموسيقى من الأغنيتين، وتنصَّل من منحه الحقوق المالية والمعنوية.

وتعرض لنفس الأمر الكينج محمد منير منذ فترة بعد أن قام بطرح إحدى أغنيات ألبومه الجديد باب الجمال بعنوان فينك يا حبيبي للمطرب بحر أبو جريشة الذي اشتهر في فترة الثمانينات بهذه الأغنية، دون الحصول على حقوق الملكية لها والاستئذان من الشركة المنتجة لها في الثماننيات صوت الدلتا، وتم حذف الأغنية بالفعل من يوتيوب بعد تحقيقها أرقام مشاهدة كبيرة ثم أعيد طرحها بعد أيام من حذفها .

فارس فهمي: لا يقدمون ألحانا إبداعية إنما مقتبسة من مطربين آخرين

وقال الملحن فارس فهمي لـ”المال”، إن هؤلاء المطربين يتم حذف أغنياتهم من يوتيوب مثل ويجز وغيرهم لأنهم لا يقدمون ألحانا إبداعية وإنما يقومون بأخذ ألحانا من مطربين آخرين وينسبوها لأنفسهم.

وتابع قائلا إن ذلك حدث أيضا في أغنية بنت الجيران لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، حينما تم اقتباس اللحن الخاص بها من أغنية محمد حماقي “حاجة مستخبية” ولم يتم حذفها لأنهم قاموا بالاعتذار لحماقي وملحن الأغنية مدين.

وأضاف أن أغنية منير أيضا تم حذفها من يويتوب لأنه لم يتم الاستئذان مسبقا من منتج أغنية بحر أبو جريشة صاحب الأغنية الأصلية قبل طرحها الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه يجب تقنين المحتوى الموسيقي قبل تقديمه للجمهور، والحصول على كافة الحقوق الملكية والعلنية والأدبية له حتى لا يتعرض أي فنان لحذف أغنياته من يوتيوب لأن ذلك يؤثر على مكانة واسم الفن وأرقام مشاهدات الأغاني الخاصة به .

علي عبد الفتاح: يجب احترام الحقوق العلنية والملكية لأي لحن يقدمه المطرب

وأكد علي عبد الفتاح المسؤول عن المحتوى الموسيقي بمزيكا للإنتاج الفني، إن حذف أي أغنية لمطرب معين سواء كان مغني راب أو مهرجانات أو نجم عاطفي مشهور يرجع بسبب التعدي على حقوق الملكية لهذه الأغنية وعدم الحصول عليها مسبقا قبل طرحها على يوتيوب.

وأشار إلى تاثير ذلك على الفنان لا يكون كبيرا بصورة سلبية، لأنه حينما يتم المصالحة بين الطرفين وتعود الأغنية مرة أخرى للطرح يستمع لها الجمهور بصورة طبيعية.

وشدد عبد الفتاح على ضرورة احترام الحقوق العلنية والأدبية والفكرية لأي لحن يتم تقديمه للمستمعين، لأن المنصات المختلفة لن تسمح بالتطاول ويتم حذفها فورا مثلما حدث مع ويجز ومحمد منير وغيرهم من المطربين.