حذف أسهم التعمير السياحي من قاعدة بيانات البورصة

وافقت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، على شطـب قيد أسهم شركة التعمير السياحي شطبا اختياريا، برأسمال مصدر65,188,740 جنيها، موزع على 6,518,874 سهما، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم من جدول قيد الأوراق المالية المصرية “أسهم”.

وأضافت اللجنة فى بيان منشور على شاشة التداول: “قامت الشركة بطلب شراء أسهم المساهمين الراغبين بالبيع سواء المتضررون من الشطب أو غيرهم، وتم تنفيذ عملية الشراء للأسهم بتاريخ 21 مايو”.

وتابع البيان: “سيتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة وتداول أسهم الشركة خارج المقصورة (وفقا لآلية نقل الملكية / حفظ مركزى) اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 25 مايو”.