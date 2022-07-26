حذر من استمرار صعود التضخم.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الجاري نزولا من 3.6% في أبريل الماضي.. وانخفضت تقديرات الصندوق للنمو خلال العام المقبل 2023 إلى 2.9% من 3.6%.

وتوقع الصندوق، في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم، أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الرابع من العام الجاري 1.7% مقارنة بنحو 4.4% مسجلة في الربع الرابع من 2021.

يأتي ذلك بعد أن تقلص الناتج الاقتصادي العالمي الإجمالي في الربع الثاني، لأول مرة منذ عام 2020 بسبب الانكماش الاقتصادي في الصين وروسيا، لكن الأداء الاقتصادي العالمي يظل أفضل مما كان متوقعاً في الربع الأول.