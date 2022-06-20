«حد أدنى 225 درجة».. محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023 ، ليقبل بحد أدنى بمجموع 225 درجة للمرحلة الأولى لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

كما اعتمد محافظ الإسكندرية، تنسيق القبول بالتعليم الفني بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022 / 2023، كمرحلة أولى طبقًـا لكل مدرسة وذلك بناءً على أعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل المتاحة بالتعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتعليم مزدوج.

من جانبها؛ أوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم، أن موعد التقديم يبدأ فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة يوليو 2022، ويستمر لمدة شهر بمختلف المدارس الثانوية والفنية، وذلك للتيسير على أولياء الأمور، وتخفيف الزحام بالمدارس.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لتنسيق القبول في الثانوي العام فإنه فور الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سوف يتم تحديد الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية، وسيُعلن الحد الأدنى للمرحلة الثانية طبقًا لعدد الأماكن المتاحة بعد تسكين المرحلة الأولى والتعليم الفنى.

أما فيما يتعلق بالتقديم للالتحاق بالتعليم الفني، أشارت “فتحي” أنه وفقًـا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فسوف يكون التقدم بالتعليم الفني للتنسيق إلكترونيا من خلال الموقع المعد لذلك والذي سيتم الإعلان عنه .