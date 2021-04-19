بورصة وشركات

حديد عز ينضم إلى الحملات الدعائية بإعلان رمضان 2021

تحت شعار دايما سابقين بخطوة
المال - خاص 10:00 م, الأثنين, 19 أبريل 21 10:00 م, الأثنين, 19 أبريل 21

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تحت شعار “دايما سابقين” بدأت شركة حديد عز حملة دعائية سنوية خلال شهر رمضان المبارك، إذ طرحت إعلان رمضان 2021، من تنفيذ واخراج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

ومنذ نشأتها تطلعت حديد عز لتصبح إحدى الشركات الرائدة فى استخدام أحدث التكنولوجيا المتاحة فى صناعة الصلب، وهو الطموح الذى تمكنت اليوم من تحقيقه. وتعد الشركة، حالياً، من أكبر مُنتجى الصلب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتصدير منتجات أطوال ومسطحات الصلب إلى العديد من الدول حول العالم.

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وفى عام 2011، بلغت الطاقة الإنتاجية للشركة 7 مليون طن سنوياً، مقسمة بين 4.7 مليون طن من منتجات أطوال الصلب، و2.3 مليون طن من لفائف مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن. ويتم تصنيع تلك المنتجات عالية الجودة من خلال مصانع الشركة الأربعة، داخل مصر، ووحداتها الإنتاجية المتطورة التى تعد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا فى هذه الصناعة.

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بقلم المال - خاص

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