حديد عز يعلن زيادة سعر طن الحديد اليوم 800 جنيه خلال ديسمبر

كشف محب شفيق عضو شعبة مواد البناء، عن إعلان مصنع حديد عز زيادة سعر طن الحديد اليوم في مصر خلال شهر ديسمبر الحالي بواقع 800 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الخميس 1-12-2022.

سعر الحديد

وقال شفيق ، إن مصنع حديد عز قام بزيادة أسعاره عبر إخطار لوكلائه يفيد بارتفاع سعر طن الحديد نوع التسليح في مصر الخاصة بها لشهر نوفمبر ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 20450 جنيه تسليم أرض مصنع ، بدلا من 19650 حنيها خلال نوفمبر.

وتوقع شفيف وصول سعر طن الحديد وفقا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك بسعر 20.7 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية ، إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبب في ارتفاع سعر الحديد في مصر للشهر الثاني على التوالي.

وأكد شفيق أن هناك تحديات أبرزها انخفاض الطلب على الحديد بشكل ملحوظ منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية ، فيما يسعى البعض للتوريد الى المشروعات القومية لمواجهة انخفاض الطلب.

وأعلن مصنع حديد الجارحي زيادة أسعاره بواقع 1700 جنيها ليبلغ الطن 21100 جنيها، فيما ارتفع حديد السويس للصلب والذي يسجل نحو 20350 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم 20350 جنيهً، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعا.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية