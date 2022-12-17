حديد عز يرفع أسعار الحديد اليوم 2000 جنيه للطن



زيادات جديدة أعلنها مصنع حديد عز في أسعار الحديد اليوم في مصر، خلال شهر ديسمبر الحالى، بواقع 2000 جنيه للطن، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من غد الأحد 18-12-2022.

قال محب شفيق، عضو شعبة مواد البناء، إن مصنع حديد عز قام منذ دقائق بزيادة أسعاره عبر إخطار وكلاء يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ديسمبر، ليسجل سعر طن الحديد نحو 23450 جنيهًا تسليم أرض مصنع، بدلًا من 21450 جنيهًا خلال نوفمبر.

حديد عز

وأشار شفيق إلى أن الزيادة الجديدة هي الثالثة للشركة، خلال شهر ديسمبر الحالي، بعد إعلان زيادة الأسبوع الماضي بواقع 1000 جنيه للطن.

وتوقّع شفيق وصول سعر طن الحديد وفقًا للأسعار المعلّنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك، بسعر 23.8 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلَنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بغرفة الصناعات المعدنية إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه تسبَّب في ارتفاع سعر الحديد في مصر، ولا سيما مع صعوبة تدبير الشركات للدولار في الوقت الحالي

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر مما يزيد ويعمّق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

كان مصنع حديد المصريين قد قام مؤخرًا بزيادة سعر طن الحديد بواقع 1000 جنيه ليسجل حوالي 21350 جنيهًا، ومن المتوقع قيام بعض الشركات بتغيير أسعارها تباعًا.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البيليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بيليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.