حديد عز يرفع أسعار الحديد اليوم بواقع 2300 جنيه للطن تطبق بداية من الغد

أعلن مصنع حديد عز ارتفاع أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 6-3-2023 بواقع 2300 جنيه للطن، في زيادة هي الأكبر خلال العام الحالي، ويتم تطبيق الأسعار الجديدة بعد زيادتها بداية من غدٍ الثلاثاء 7 مارس 2023.

كشف محب شفيق، عضو شعبة مواد البناء، أن مصنع حديد عز قام بزيادة أسعاره عبر إخطار وكلائه تليفونيًّا يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر يناير، ليسجل سعر طن الحديد نحو 29285 جنيهًا تسليم أرض مصنع، بدلًا من 26985 جنيهًا اليوم.

سعر طن الحديد في مصر

وتوقّع شفيق، في تصريحات، لـ”المال”، أن سعر طن الحديد سيصل وفقًا للأسعار المعلنة لدى مصنع حديد عز للمستهلك إلى 30 ألف جنيه شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن الأسعار المعلنة من مصانع الحديد هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وقال مصدر مسئول في غرفة الصناعات المعدنية إن مصنع المراكبي للصلب قام بزيادة أسعاره بواقع 1500 جنيه للطن ليسجل 28500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

وأشار إلى أن مبيعات الحديد تشهد هبوطًا طفيفًا منذ أشهر، مما يزيد ويعمّق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية