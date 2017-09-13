حديد عز يرتفع إلى 11775 جنيه تسليم مصنع

عمر سالم:أعلنت مجموعة حديد عز عن زيادة أسعارها بداية من ١٤ سبتمبر بنحو 205 جنيهات للطن، ليصل إلى 11775 جنيه، تسليم مصنع.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ١٤ سبتمبر الجارى إلى 11775 جنيه للطن، بدلا من 11550 جنيه خ



عمر سالم:



أعلنت مجموعة حديد عز عن زيادة أسعارها بداية من ١٤ سبتمبر بنحو 205 جنيهات للطن، ليصل إلى 11775 جنيه، تسليم مصنع.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ١٤ سبتمبر الجارى إلى 11775 جنيه للطن، بدلا من 11550 جنيه خلال أغسطس الماضى.

وأضاف أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12.1 ألف جنيه، موضحا أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت لنحو 545 دولارا للطن.

كانت شركات حديد المصريين وبشاى، قد رفعت أسعارها أمس الأول لنحو 12150 جنيه.

