حديد عز يثبت أسعاره عند ١١٩٧٠ جنيها

أعلنت مجموعة حديد عز عن تثبيت أسعارها بداية من ٢٩ سبتمبر الجارى ليصل إلى ١١٩٧٠ جنيها للطن تسليم مصنع.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة “الماسية” لتجارة الحديد لـ “المال” ، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن تثبيت أسعارها بداية من ٢٩ سبتمبر الجارى عند ١١٩٧٠ جنيها للطن بدلا من ١١٧٥٠ خلال ١٤ سبتمبر الجارى.

وأضاف أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو ١٢.٣٥٠ ألف جنيه للطن ، كما أن ثبات الأسعار يأتي على خلفية تراجع أسعار البيليت لنحو ٥٣٥ دولارا للطن.

