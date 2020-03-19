حديد عز : قرار رئيس الوزراء بخفض أسعار الغاز الطبيعى يخفض تكاليف الإنتاج

قالت شركة حديد عز إن قرار رئيس الوزراء المصرى بخفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيساهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج لكل طن من المنتج النهائى.

وأضافت حديد عز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن الغاز الطبيعى يعد من العناصر الرئيسية فى التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية .

وأشارت حديد عز إلى استهلاك طن الحديد الواحد لنحو 11 مليون وحدة حرارية من الغاز بما يعنى أن خفض أسعاره من 5.5 إلى 4.5 دولار سيخفض من تكلفة الإنتاج .

واتخذت الحكومة المصرية عدة اجراءات تحفيزية للمصانع والشركات والمستثمرين فى إطار حزمة انقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الذى يضرب الأسواق العالمية بشكل عنيف للغاية.

الحكومة تقرر خفض أسعار الغاز الطبيعى دولار

مصطفى-مدبولى-رئيس-مجلس-الوزراء

وأقر د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أول أمس حزمة قرارات من بينها خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .

كما قرر خفض أسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت أسعارها لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 أعوام مقبلة، وكذلك توفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس الجاري وإبريل المقبل، لسداد جزء من مستحقاتهم.

وشملت الحزمة أيضا تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.

كما تضمنت رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

فى سياق متصل قررت وزارة المالية اتخاذ عدة اجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.

وزارة المالية تلغى الضرائب على البورصة

البورصة المصرية

وقال د.محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار ١,٢٥ في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.

أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية ٢٠٢٢، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من ١,٥ في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.

المركزى يخفض سعر الفائدة 3% مرة واحدة

البنك المركزى

وقرر البنك المركزى المصرى الإثنين تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة ، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ،وهو أعلى خفض للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود .

وعبرت عدة شركات عاملة فى مجال القطاع العقارى والسيارات وغيرها عن ارتياحها من هذا القرار وتوقيته .

وفى وقت سابق قررت الحكومة تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين مع تعويض المشغلين عن خسائر تلك الفترة تحسبا لانتقال فيروس كورونا.

كما قررت ايقاف الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية وإغلاق المقاهى والكافيهات وصالات الجيم ومراكز الدروس الخصوصية.