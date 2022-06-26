حديد عز تنفى أنباء متداولة عن دمج عز الدخلية بنظام مبادلة الأسهم

نفت شركة حديد عز -أكبر منتج للحديد في مصر- أنباء متداولة عن دراستها صفقة دمج شركة عز الدخيلة للصلب – الاسكندرية فى شركة قابضة جديدة بطريقة مبادلة الأسهم بين الشركتين.

وأكدت حديد عز فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، عدم علمها بهذا الموضوع ،مؤكدة حرصها على الالتزام بقواعد الإفصاح الخاصة بالشركات المدرجة (أرسلت عز الدخيلة للصلب نفس الرد فى إفصاح موازى).

وتعتبر العز الدخيلة للصلب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز بنسبة 64.06%،بينما يستحوذ بنك الاستثمار القومى على 8.15% من أسهم الشركة.

كما يساهم البنك الأهلى المصرى 5.78 % ،إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% ،وفقا لإفصاح ملكية بتاريخ 5 أبريل الماضى.

واستحوذت حديد عز فى 26 يناير الماضى على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا ،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

منظمة الصلب العالمية : حديد عز الأولى أفريقيا للعام الثانى على التوالى

وتعد حديد عز ،أكبر منتج للحديد في مصر،باستحواذها على 42% من إجمالى انتاج الحديد المحلى، وفقا لآخر تقرير صادر من الاتحاد العربى للحديد والصلب عن عام 2021.

كما تصدرت حديد عز قائمة أكبر الشركات المنتجة للصلب فى أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية عن ترتيب الشركات المنتجة عام 2021.

وأظهر تقرير منظمة الصلب (world steel) تصدر شركة حديد عز لقائمة (top steel maker ) لعام 2021 بحجم إنتاج 5.14 مليون طن من الصلب الخام، يليها شركتان إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

وجاءت شركة حديد السعودية في المركز الثاني بحجم إنتاج 4.86 مليون طن، يليها شركة الإمارات للصلب في المركز الثالث بحجم انتاج 3.02 مليون طن، وفقا لملخص التقرير المرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وتمثل منظمة الصلب العالمية منتجى الصلب حول العالم، وهى منظمة فنية متخصصة غير هادفة للربح.يقع مقرها فى بروكسل، وتعتبر المصدر الأساسى لبيانات ومعلومات صناعة الصلب حول العالم.

عز تخطط لتشغيل فرن جديد يرفع طاقتها الإنتاجية إلى 7 ملايين طن سنويا

وتخطط الشركة لتوسع فى أفران الصهر عبر إنشاء فرن جديد بطاقة 1.6 مليون جنيه فى المجمع الصناعى لشركة العز لصناعة الصلب المسطح (التابعة ) بالسويس.

ومن المخطط أن يبدأ تشغيل هذا الفرن خلال الربع الأخير من العام الجارى بما سيرفع حجم انتاجها الكلى من الصلب الخام إلى 7 مليون طن سنويا وفقا للإفصاح المرسل للبورصة الأربعاء (8 يونيو).

ونجحت حديد عز فى زيادة انتاج الصلب الخام بمصانعها بنسبة 12% خلال العام الماضى 2021، كما تمكنت من تحقيق صادرات قياسية للخارج بقيمة 1.3 مليار دولار.

وأفصحت الشركة في أكتوبر الماضي عن ارتفاع صادراتها للخارج بشكل غير مسبوق تتجاوز قيمته مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري والمنتهية سبتمبر 2021.

وأظهر بيان مرسل للبورصة آنذاك تسجيل الشركة صادرات بقيمة 1.013 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بينما بلغت صادرات النصف الأول 597 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الربع الثالث (يونيو-سبتمبر) بقيمة 416 مليون دولار.

كما أفصحت الشركة في يونيو الماضي عن ارتفاع صادراتها للخارج إلى 269 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضى مقارنة بنحو 183 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة نمو 47% تقريبا.

وأظهر إفصاح المرسل للبورصة آنذاك ارتفاع صادرات الصلب المسطح إلى 208 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 137 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020.

عز تتحول للربحية وتسجل مبيعات قياسية بقيمة 67.8 مليار جنيه في 2021

حديد عز

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 67.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر الماضي مقارنة بمبيعات بلغت 38.6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 54 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 37.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هى الأخرى بنحو 288 مليون جنيه بنهاية العام الماضي،مقارنة بصافي خسارة بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020.

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 6.61 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.84 جنيه خلال العام السابق.

وأعلنت حديد عز فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم ، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 15 يونيو الجاري.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

ويستحوذ رجل الأعمال أحمد عز على 60.7% من أسهم الشركة ،كما يستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على 5.82% من الأسهم ،فى حين يستحوذ جمال عبد القادر عبد البصير على 5.18% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية فى 7 مارس الماضى.

ويشغل ممدوح الروبي رئيس مجلس إدارة حديد عز في الوقت الحالي خلفا لبول فيليب شيكيبان الذي جرى استبداله في أغسطس الماضي.