حديد عز تكشف أسعار الحديد اليوم في مصر 31-7-2022 لشهر أغسطس

أعلنت شركة حديد عز عن ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر خلال شهر اغسطس المقبل ليستمر الخاص سعر حديد التسليح لدي مصنع عز عند مستوياته، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارًا من غدا الأثنين 31-7-2022، بالرغم من كل التوقعات بهبوط السعر محليا.

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء ، أن حديد عز أرسلت إخطارا اليوم لوكلائها يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر اغسطس، ليسجل سعر طن الحديد اليوم لدي مصنع نحو 17670 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو السعر الأعلى والأكبر حصة سوقية.

حديد التسليح

وقال فرحات لـ “المال” إن ثبات الأسعار يساهم في تعميق جراح السوق المحلي ، لافتا الى انه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر حديد عز للمستهلك بسعر 17.9 ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 -200 جنيه.

ويختلف سعر طن الحديد اليوم في مصر باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

وأشار التاجر الى ان تغير أسعار الطاقة عالميا قد يتسبب في عدم هبوط الأسعار محليا الخاصة بمواد البناء خلال الفترة الحالية في ظل رفع سعر الفائدة الامريكية مؤخراً بواقع 75 نقطة.

من جانبه، أوضح خالد الدجوي رئيس شركة الماسية للحديد، أن مبيعات الحديد تسجل تراجعا مستمر منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من اعبائها ويضغط على حركه البيع والشراء.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 17670 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 17570 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم اسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهراغسطس.

وكانت آخر تراجع في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر يونيو الماضي، بمتوسط يتراوح ما بين 500 جنيه للطن وفقا لكل شركة.