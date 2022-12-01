«حديد عز» تقفز بسقف مبيعاتها إلى 60.6 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة حديد عز ارتفاع مبيعاتها إلى 60.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 49 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت نتائج حديد عز المجمعة المرسلة للبورصة الخميس، ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 46.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بتكاليف بلغت 39.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما كشفت النتائج ارتفاع صافي الربح إلى5.7 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بصافي ربح قدره 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم، ارتفاع صافي الربح إلى مليار جنيه مليون جنيه خلال التسعة أشهر ، مقارنة بصافي ربح قدره 236.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

حديد عز : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 6.91 جنيه حتى سبتمبر

حديد عز

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 6.91 جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب أرباح بلغ 4.65 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة لشركة حديد عز ارتفاع مبيعاتها إلى 38.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 30.4 مليار جنيه خلال عام 2021.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (11 سبتمبر الماضي)، ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 28.2 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكاليف بلغت 24 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما كشفت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 4.1 مليار جنيه خلال النصف، مقارنة بصافي ربح قدره 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،ارتفاع صافى الربح إلى 806 مليون جنيه خلال النصف ، مقارنة بصافي ربح قدره 156 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 4.88 جنيه حتى يونيو

البورصة المصرية

وارتفع نصيب السهم (الأساسى والمخفض) من الأرباح المجمعة إلى 4.88 جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بنصيب أرباح بلغ 2.97 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية تحول حديد عز للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 67.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021 بمبيعات بلغت 38.6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 54 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 37.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هى الأخرى بنحو 288 مليون جنيه بنهاية العام الماضي،مقارنة بصافي خسارة بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020.

عز وزعت أرباحا على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم يونيو الماضى

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 6.61 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.84 جنيه خلال العام السابق.

وأعلنت حديد عز فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم ، عن أرباح عام 2021 ، بدء صرفها اعتبارا من 15 يونيو الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

ويستحوذ رجل الأعمال أحمد عز على 60.7% من أسهم الشركة ، كما يملك بنك أوف نيويورك ميلون 5.82% من الأسهم ، فى حين يستحوذ جمال عبد القادر عبد البصير على 5.63%، وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية للبورصة بتاريخ 11 أكتوبر الماضى.

كما يستحوذ تحالف كونكريت بلس للهندسة على حصة تتجاوز 5% قليلًا بعد عملية شراء جرى تنفيذها في 2 نوفمبر 2022 على 25 ألف سهم جديد بقيمة 421.4 ألف جنيه، كما يتداول آخرون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ 5%.

تعد حديد عز ، أكبر منتج للحديد في مصر،باستحواذها على 42% من إجمالى انتاج الحديد المحلى، وفقا لآخر تقرير صادر من الاتحاد العربى للحديد والصلب عن عام 2021.

كما تصدرت حديد عز قائمة أكبر الشركات المنتجة للصلب فى أفريقيا للعام الثاني على التوالي، وفقا لتقرير صادر عن منظمة الصلب العالمية عن ترتيب الشركات المنتجة عام 2021.

وأظهر تقرير منظمة الصلب (world steel) تصدر شركة حديد عز لقائمة (top steel maker ) لعام 2021 بحجم إنتاج 5.14 مليون طن من الصلب الخام، يليها شركتان إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.