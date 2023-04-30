«حديد عز» تقرر تثبيت أسعار الحديد خلال مايو

قررت شركة حديد عز تثبيت أسعار تسليماتها من الحديد خلال شهر مايو المقبل، عند نفس مستويات أبريل وهي 32135 جنيها للطن تسليم أرض المصانع.

وقالت مصادر للمال ان شركة عز أخطرت وكلاءها بأن أسعار منتجاتها من اللفائف والأطوال هي 32135 جنيها اعتبارا من01/05/2023 تسليم ارض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة

وأشارت المصادر الي انه من المتوقع اعلان باقي الشركات المنتجة اسعار مبيعاتها من الحديد في السوق اعتبارا من اليوموعلي مدار الاسبوع الحالي

ومن الجدير بالذكر أن استهلاك الصلب فى مصر حقق نموا بنسبة في حدود 10% خلال 2022، ليسجل نحو 8 ملايينطن، مقابل 7.3 مليون طن فى عام 2021

وسجل حجم الإنتاج العالمى من الصلب الخام، خلال الفترة من “يناير – أكتوبر 2022” نحو 1.552 مليار طن، مقابل1.607 مليار طن، خلال الفترة نفسها من 2021، بانخفاض 3.9%، وفقاً للتقرير الشهرى لمنظمة الصلب العالمية “world steel”.

بينما ارتفع إنتاج مجموعة دول الشرق الأوسط، والتى تشمل “إيران، قطر، السعودية، الإمارات”، إلى 36.4 مليون طن،مقابل 33 مليون طن بارتفاع 7.7%.