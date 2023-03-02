«حديد عز» تقدر خسائرها من تقييم العملة بنحو 8.2 مليار جنيه خلال 6 أشهر

كشفت شركة حديد عز عن تداعيات تأثير فروق تقييم العملة، على الشركة .

وتوقعت حديد عز أن تصل خسائرها من فروق تقييم العملة لنحو 8.22 مليار جنيه، خلال الربع الأخير من 2022، والربع الأول من 2023.

وقدرت حديد عز حجم الخسائر المجمعة المبدئية من فروق تقييم العملة في الربع الأخير من 2022، بنحو 3.04 مليار جنيه تشمل 2.85 مليار جنيه خسائر شركة العز الدخيلة للصلب – الأسكندرية.

وقدرت حديد عز حجم الخسائر المجمعة المبدئية من فروق تقييم العملة في الربع الأول من 2023، بنحو 5.28 مليار جنيه تشمل 4.78 مليار جنيه خسائر شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية.