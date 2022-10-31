«حديد عز» تقدر خسائرها من تحرير سعر الصرف بنحو 2.19 مليار جنيه

كشفت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية ، عن الآثار المترتبة علي الشركة جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار .
واوضحت الشركة في بيان لادارة البورصة ، أنه من المتوقع أن تتكبد خسائر عملة مجمعة بواقع 2.19 مليار جنيه المجمعة لشركة حديد عز .
وكذلك 1.89 مليار جنيه خسائر عملة مجمعة لشركة العز الدخيلة للصلب.
واضافت الشركة أن أهم أسباب تلك الخسائر يعود إلي الالتزامات الدولارية القائمة علي الشركات والتي زادت خلال الفترة الأخيرة نتيجة تغطية العمليات الاستيرادية بالدولار.
وكان البنك المركزي قد قرر صباح الخميس الماضي تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية
ومنح قرار المركزي الحرية للبنوك التجارية لتحديد سعر الصرف وفق آليات التعامل في الانتربنك .