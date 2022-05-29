«حديد عز» تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم

أعلنت شركة حديد عز -أكبر منتج للحديد في مصر- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.80 جنيه للسهم، على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 15 يونيو الجاري.

وقالت حديد عز في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد، إن الحق في انتقال الكوبون رقم (8) بالنسبة لمشتري السهم سينتهي بنهاية جلسة 12 يونيو.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 2.7 مليار جنيه، موزع على 543.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، ويتبع حديد عز مجموعة شركات تعمل في مصر، والمملكة المتحدة، وألمانيا والجزائر.

واستحوذت الشركة فى 26 يناير الماضى على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى شركة حديد المصريين بقيمة إجمالية قدرها 2.5 مليار جنيه تقريبا ،وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

ويستحوذ رجل الأعمال أحمد عز على 60.7% من أسهم الشركة ،كما يستحوذ بنك أوف نيويورك ميلون على 5.82% من الأسهم ،فى حين يستحوذ جمال عبد القادر عبد البصير على 5.18% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5% وفقا لآخر إفصاح هيكل ملكية فى 7 مارس الماضى.

ويشغل ممدوح الروبي رئيس مجلس إدارة حديد عز في الوقت الحالي خلفا لبول فيليب شيكيبان الذي جرى استبداله في أغسطس الماضي.

حديد عز تتحول للربحية وتسجل مبيعات قياسية بقيمة 67.8 مليار جنيه في 2021

حديد عز

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية تحولها للربحية وتسجيلها مبيعات قياسية بلغت 67.8 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر الماضي مقارنة بمبيعات بلغت 38.6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (3 مارس الماضى)، تحولها للربحية 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 54 مليار جنيه خلال العام، مقارنة بتكاليف بلغت 37.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هى الأخرى بنحو 288 مليون جنيه بنهاية العام الماضي،مقارنة بصافي خسارة بلغت 563.7 مليون جنيه خلال عام 2020.

تحول نصيب السهم إلى الربحية بقيمة 6.61 جنيه حتى ديسمبر 2021

حديد عز

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 6.61 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.84 جنيه خلال العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة تسجيلها مبيعات قياسية بلغت 49 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 26.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول أداء الشركة للربحية أيضا خلال تلك الفترة لتسجل 3.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بصافي خسارة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 15 نوفمبر الماضى.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف المبيعات إلى 39.1 مليار جنيه خلال الفترة، مقارنة بتكاليف بلغت 26.1 مليار جنيه خلال لفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تحولها للربحية هي الأخرى بنحو 236 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بصافي خسارة بلغت 634.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتحول نصيب السهم (الأساسى والمخفض) إلى الربح بقيمة 4.65 جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 5.19 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

عز سجلت صادرات غير مسبوقة للخارج بقيمة مليار دولار حتى سبتمبر الماضى

أفصحت الشركة فى وقت سابق عن ارتفاع صادراتها للخارج بشكل غير مسبوق تتجاوز قيمته مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى و المنتهية سبتمبر 2021.

جاء ذلك فى بيان مرسل من حديد عز إلى البورصة (19 أكتوبر الماضى) للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار عن حجم التصدير خلال الشهور الماضية.

وأظهر البيان تسجيل الشركة صادرات بقيمة 1.013 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، بينما بلغت صادرات النصف الأول 597 مليون دولار ،فى حين بلغت صادرات الربع الثالث (يونيو-سبتمبر) بقيمة 416 مليون دولار.

وأفصحت الشركة فى وقت سابق عن ارتفاع صادراتها للخارج إلى 269 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي مارس الماضى مقارنة بنحو 183 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020 بنسبة نمو 47% تقريبا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة (17 يونيو الماضى) للرد على استفسارات عدد من المستثمرين وإدارات البحوث وبنوك الاستثمار حول أسباب تحول نتائج أعمالها إلى الربحية خلال الربع الأول مقارنة بخسائر سابقة .

وأظهر إفصاح آنذاك ارتفاع صادرات الصلب المسطح إلى 208 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 137 مليون دولار خلال الربع الأخير من 2020.

كما ارتفعت صادرات لفائف حديد التسليح إلى 61 مليون دولار خلال الفترة مقارنة بصادرات بلغت 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.