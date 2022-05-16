حديد عز تعلن تراجع أسعار حديد المسطحات

اعلنت شركة حديد عز عن خفض أسعار الحديد اليوم للمسطحات ، بقيمة 4500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع على أن يتم تطبيقها بداية من اليوم 17-5-2022.

وعلمت “المال” أن شركة حديد عز أرسلت إخطارا لوكلائها يفيد بتراجع أسعارها للمسطحات ، ليسجل الطن بعد تراجعه نحو 20.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع للتجار بعد إضافة القيمة المضافة.

حديد عز

وأشار أحد التجار في تصريحات خاصة ، إلى أن الطن كان يسجل 25 ألف جنيه قبل التراجع ، ومن المتوقع أن يساهم هذا التراجع في مزيد من الطلب وإنقاذ السوق من الركود.

وأوضح أن أحد أبرز أسباب تراجع أسعار الحديد اليوم هو هبوط سعر الدولار في السوق المحلي ، بالإضافة إلى انخفاض سعر الخردة عالميا وخامات البليت في البورصة العالمية للمعادن.

وكانت أسعار حديد عز لحديد التسليح قد انخفضت نحو 830 جنيها بداية مايو الجاري ، واعلنت الشركة وقتها ان ذلك الخفض في أعقاب انخفاض أسعار الخامات الرئيسية من خام حديد وخردة وهو العامل الرئيسي في تسعير حديد عز كما صرح بذلك چورچ متى رئيس قطاع التسويق بالشركة.

وفي نفس الوقت انهارت أسعار الحديد شبه المصنع (البيليت) من روسيا نظرا للعقوبات الدولية وعدم القدرة على تصريف الإنتاج وهو ما يضع المنتج المحلي تام الصنع تحت ضغوط تنافسية غير عادلة وخاصة بعد إلغاء الرسوم الوقائية في نوفمبر الماضي.

وأضاف أن أسعار حديد عز ديناميكية ترتفع وتنخفض مع الدورات الاقتصادية التي تشهدها الصناعة وأن حديد عز قامت بخفض أسعارها قبلاً بنسب وصلت إلى 24% (3048 جنيها) حيث انخفض سعر البيع في أكتوبر 2019 إلى 9577 جنيها بعد أن كان 12625 جنيها في أبريل 2018.