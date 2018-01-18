حديد عز تعلن أسعارها.. وارتفاع البيليت عالميًا

عمر سالمأعلنت شركة حديد عز اليوم عن تثبيت أسعارها، بداية من ٢٠ يناير الجارى عند 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك. قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، لـ"المـال"، إن الشركة أرسلت لوكلائها تخطرهم بتثبيت أسعارها عند ١١٩٧٠ جنيهًا تسليم أرض مصنع. وأضاف

عمر سالم



أعلنت شركة حديد عز اليوم عن تثبيت أسعارها، بداية من ٢٠ يناير الجارى عند 12.3 ألف جنيه للطن للمستهلك.



قال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، فى تصريحات، لـ”المـال”، إن الشركة أرسلت لوكلائها تخطرهم بتثبيت أسعارها عند ١١٩٧٠ جنيهًا تسليم أرض مصنع.



وأضاف الدجوي أن السعر للمستهلك سيصل إلى 12.3 ألف جنيه، موضحًا أن هناك حالة من الشلل فى المبيعات خلال الفترة الأخيرة، وحاليًّا، وبعض التجار قاموا بخفض الكميات التى يتم شراؤها.



وأشار إلى أن الخام العالمى للحديد (البيليت) ارتفع بمتوسط ١٥ دولارًا للطن ليسجل ٥٤٠ دولارًا للطن، بدلًا من 525 دولارًا للطنن ما يشير الى امكانية زيادة الأسعار خلال الأسابيع المقبلة.